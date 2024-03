Spotkanie autorskie z Markiem Rudnickim w Między Wierszami

Tematem przewodnim będzie druga część sagi „Vakho”. Tym razem podtytuł brzmi: „Czerwone wrota”. Autor ujawni, o ile będą takie pytania, o czym będzie fabuła powstającej obecnie trzeciej części, tj. „Vakho. Ucieczka do piekła”.

Wspólną osnową całej sagi są polskie Kresy, coraz bardziej zapomniane przez najmłodsze pokolenie, walka o przeżycie i tragiczne losy tych, którzy znaleźli się w sferze wpływów nowych władców Rosji. Treść przynosi wiele niespodzianek i nie jest to nudne opracowanie historyczne, a jedynie tło opowieści. A ta - to opinia recenzentów - "napisana jest jędrnym językiem, a fabuła pełna dynamicznych, zmieniających się akcji i trzymająca od początku do końca w napięciu".