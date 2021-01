Śmiertelny wypadek w Szczecinie. Na ogródkach działkowych mężczyzna wpadł do studni

Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. 70-letni działkowiec chciał zakręcić zawór w studzience. Wpadł do środka. Studnia miała ok. metra głębokości. Nie było w niej wody. Nie jest jednak jasne, czy wpadł do środka, bo stracił równowagę, czy z powodu ataku serca.

- Gdy przyjechaliśmy na miejsce mężczyzna był nieprzytomny. Stwierdzono zatrzymanie akcji serca. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować - mówi Paulina Targaszewska z pogotowia ratunkowego w Szczecinie.

Oprócz pogotowia na miejscu zjawili się policjanci, strażacy i prokurator.

- Wstępnie wykluczono udział osób trzecich - mówi mł. asp. Ewelina Gryszpan ze szczecińskiej policji.

Na razie nie wiadomo, czy prokuratura zleci sekcję zwłok.