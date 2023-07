Słynną gęś Pipę i to w towarzystwie można też spotkać nad polskim Bałtykiem

Nad Jezioro Tarnobrzeskie gęś sprowadziła Magdalena Magiera, która ptaka kupiła na rolniczym targu. Zwierzę miało wtedy zaledwie trzy tygodnie. I tak od czterech lat Pipa pływa w jeziorze, nurkuje, ale jak tylko pojawia się pan Kamil, od razu podbiega do samochodu i radośnie się z nim wita. A on stara się ja odwiedzać codziennie, bez względu na pogodę.

Swoją sławę gęś Pipa zawdzięcza filmikom, jakie na TikToku zaczął umieszczać pan Kamil. Teraz te filmiki z ptakiem biją rekordy popularności, zaliczając milionowe odsłony. A zdjęcia i filmy zwierzęcia pokazujące osobiste spotkanie pana Kamila z gąską Pipą stały się tegorocznym hitem. To filmiki o przyjaźni, jaka zrodziła się między ptakiem a człowiekiem. Pan Kamil stał się ulubieńcem Pipy, a Pipa jego żywą maskotką i przyjaciółką. Jak do tego doszło?

- Pipa zachowuje się jak pies — mówią obserwatorzy spotkań pana Kamila z gęsią. - Reaguje na głos, wykonuje niektóre polecenia. Ale najbardziej lubi głaskanie i przytulanie.

Ta miłość Pipy do pana Kamila i pana Kamila do Pipy spowodowała, że teraz wszystkie, nawet małe dzieci chcą mieć swoja Pipę. Taką pluszową, bez problemu można kupić w sklepie z zabawkami, ale też na straganach z maskotkami nad morzem. Sprzedawana jest w sklepach internetowych i w kioskach z pamiątkami. Mała 40-centymetrowa wypchana Pipa kosztuje od 30 zł do 50 zł, większa 80-centymetrowa od 100 zł do 130 zł. Te największe, które są wśród dzieci najbardziej popularne, to koszt nawet 250 zł.

- Nie da się ukryć, że teraz dzieci chcą Pipy — przyznaje sprzedawca maskotek w Międzyzdrojach. - Sporo sprzedajemy maskotek, ale Pipa jest prawdziwym hitem. Musimy zamawiać kolejne dostawy gęsi maskotki przynajmniej raz w tygodniu. Dawno nie było takiego szału na pluszaki.