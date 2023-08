Sklepy przed długim weekendem wydłużają godziny otwarcia. Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy

Przed nami długi sierpniowy weekend. Sporo osób postanowiło, że w poniedziałek nie pójdzie do pracy. Wzięło wolne. W ten sposób ma przed sobą długi, bo aż czterodniowy weekend. A co z handlem? Kiedy będzie można zrobić zakupy, a kiedy sklepy na pewno będą zamknięte?

W tym roku w długi weekend sierpniowy większość sklepów, w tym spożywczych, będzie nieczynna, ale tylko przez dwa dni. W niedzielę 13 sierpnia jest niedziela niehandlowa, a we wtorek 15 sierpnia obchodzimy Matki Boskiej Zielnej i Święto Wojska Polskiego. Oba dni są ustawowo wolne od pracy. W długi weekend sierpniowy większość sklepów będzie zamknięta. Dotyczy to tylko dwóch ustawowo wolnych dni, czyli niedzieli i wtorku. Ale w związku z tym, że przed nami dla większości osób to nie dwa, a cztery wolne od pracy dni (od soboty do wtorku) sklepy mogą wydłużyć godziny pracy. Można się też spodziewać specjalnych promocji.

Co z sobotą?

Choć sobota 12 sierpnia to dla większości dzień wolny od pracy, to w tym dniu sklepy będą otwarte.

W sobotę 12 sierpnia otwarte będą także wszystkie sklepy sieci Lidl, Kaufland, Auchan, Netto, Aldi, Leclerc, Stokrotka, Dino, Carrefour, Żabka. Co ważne, sieć sklepów Biedronka już od dziś, (czwartek) aż do soboty wydłużyła godziny pracy. Sklepy tej sieci w większości będą przed weekendem otwarte od godziny 6.00 co najmniej do godziny 23.00. Natomiast w poniedziałek, czyli 14 sierpnia także mają pracować dłużej. Ale uwaga, jeśli w czwartek, piątek i sobotę godziny otwarcia sklepów Biedronka od godziny 6 do 23 obowiązują w całej Polsce (3 tys. sklepów), to w poniedziałek - 14 sierpnia dłużej otwartych ma być już tylko 2,7 tys. sklepów sieci Biedronka. Szczegółowe informacje na temat można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej sklepu.

Czy we wtorek 15 sierpnia czynne będą sklepy sieci Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Netto, Carrefour, Leclerc, Aldi, Dino, Stokrotka, Żabka?

W tym roku 15 sierpnia wypada we wtorek. To święto Matki Boskiej Zielnej i Wojska Polskiego. Święto to jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że zdecydowana większość sklepów 15 sierpnia jest zamknięta.

We wtorek 15.08.2023 zamknięte są sklepy sieci Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Netto, Carrefour, Leclerc, Aldi, Dino, Stokrotka. W Matki Boskiej Zielnej zamknięte są również urzędy, galerie handlowe czy drogerie.

Czy w Święto Wojska Polskiego będzie można zrobić zakupy?

Mimo że 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to niektóre sklepy we wtorek 15 sierpnia są otwarte. 15 sierpnia czynne są m.in. wybrane sklepiki osiedlowe, Żabki, Lewiatany, Carrefoury Express. Dodatkowo otwarte mogą być także stacje benzynowe, restauracje, kawiarnie oraz kwiaciarnie.

