Sklep motoryzacyjny Carwit, szeroki wybór części samochodowych

Firma Carwit na szczecińskim rynku istnieje już od 1998 roku. Specjalizacją działalności jest sprzedaż części do samochodów osobowych i dostawczych marek europejskich oraz azjatyckich. Ponadto punkt prowadzi sprzedaż oryginalnych podzespołów znanych światowych producentów, jak i tańszych zamienników, a wszystko to w najniższych cenach.

- Jeżeli mamy możliwość, informujemy klienta o cenie części oryginalnej i zamiennika - mówi właściciel Tomasz Frąszczak. - W naszym sklepie można kupić wszystkie części potrzebne do naprawy samochodu.

W Carwit dostępne są: oleje, smary, płyny i chemia warsztatowa. Sklep jest autoryzowanym dystrybutorem olejów firmy Castrol. Nowością, która została wprowadzona do sprzedaży w Carwicie, są turbiny samochodowe włoskiego producenta, firmy Turbo Rail. Oznacza to, że od tej pory w sklepie można nabyć zarówno całe turbiny, jak i wkłady naprawcze. Sklep prowadzi również sprzedaż pomp paliwowych, praktycznie do każdego typu silnika. Klienci przychodzący do sklepu Carwit mogą liczyć na fachową obsługę.

- Nasi sprzedawcy są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami branży motoryzacyjnej z kilkunastoletnim doświadczeniem – mówi właściciel. - W każdej chwili mogą posłużyć pomocą w prawidłowym doborze części, podpierając się oryginalnymi katalogami światowych producentów samochodów, takich jak AUDI, VW, FIAT, FORD, OPEL, RENAULT, PEUGEOT, CITROEN oraz wielu innych.

Jeśli jakiejś części obecnie nie ma na stanie, to zawsze można ją zamówić. Produkty, które znajdują się w kraju, są dostarczane do Carwitu z dnia na dzień, na te spoza granic trzeba poczekać najdłużej do 7 dni roboczych. W przypadku, gdy część nie będzie pasowała, podlega wymianie i tym też zajmuje się salon sprzedaży. Każdy produkt kupiony w Carwicie cechuje się najwyższą jakością i objęty jest dwuletnią gwarancją. Części bardzo często są dostarczane w miejsce naprawy samochodu.

Sklep współpracuje z wieloma warsztatami samochodowymi w mieście. Tutaj kupują nie tylko klienci indywidualni, ale także firmy związane z transportem, ponieważ jest możliwość robienia zakupów hurtowych. Carwit bardzo często przyłącza się do różnych akcji niosących pomoc innym. Ostatnio Carwit był patronem i fundatorem w akcji Siatkarze dla Hospicjum.

Sklep mieści się przy ulicy Ks. Witolda 9. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, a w soboty 9-14.

Carwit Tomasz Frąszczak

ul. Ks. Witolda 9

71-063 Szczecin

tel. 91 43 25 180

www.carwit.pl