Skarb w zardzewiałej puszce! Złote dolary i ruble w lesie pod Szczecinem [ZDJĘCIA]

To nie jest zwykłe znalezisko.

- To prawdziwy skarb - zapewnia Łukasz Istelski, kierownik poszukiwań. Jak sam przyznaje, na poważnie zajmuje się poszukiwaniem pozostałości z czasów II wojny światowej od półtora roku. - Monety znalezione przez kolegę warte są, szacując po obecnej cenie skupu, ponad 120 tys. zł. Nie są zabytkowe, ale na pewno mają wartość historyczną.

Do odkrycia doszło w ubiegłą niedzielę.

- Jak co weekend, poszliśmy do lasu pod Szczecinem szukać pozostałości z czasów wojny - Łukasz Istelski opowiada jak doszło do odkrycia. - W pobliżu dochodziło do walk, spodziewaliśmy się więc znaleźć jakieś guziki od mundurów, klamerki, łuski, żelazne marki..., tego typu drobiazgi. Po dwóch godzinach poszukiwań kolega krzyczy: "Znalazłem coś!". Był nie daleko, 50 m ode mnie. Podbiegliśmy do niego z kolegą. Na ziemi zobaczyliśmy złote monety.