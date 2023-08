Sierpniowe MM Trendy już w sieci. Czytaj online i sprawdź dostępność w mieście

Lato trwa, a wraz z nim wakacyjne wydarzenia. Cieszy nas, że każdego roku przybywa w mieście pomysłów, które ożywiają naszą codzienność. I nie mówimy tu o wielkich masowych wydarzeniach, ale tych mniejszych inicjatywach. Jak choćby Rodzinne czytanie z Tomaszem Samojlikiem w Ogrodach, (Nie)Konkurs "Miasto Marzeń - Miasto Dzieci" Fundacji Las Sztuki czy akcje realizowane w ramach projektu Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Dzięki nim możemy nie tylko obcować z kulturą, ale poznać nowych ludzi i odkryć nowe miejsca. Mamy też nadzieję, że zaglądając na nasze łamy również można osiągnąć ten sam efekt.

Tym bardziej, że w sierpniu na uwagę czeka spora grupa naprawdę utalentowanych osób. Można tu wymienić choćby Pawła Kulę, zajmującego się fotografią eksperymentalną. Swoją przygodę ze zdjęciami zaczął już jako nastolatek, dziś swoją wiedzą dzieli się ze studentami. Jest też Radek Rejsel, młody wokalista, który mimo tego, że wyjechał ze Szczecina już kilka ładnych lat temu, to nie przestaje tu wracać w ważnych dla siebie momentach. Takim momentem była niedawno realizacja teledysku do singla promującego jego twórczość. Musimy też zwrócić Waszą uwagę na rozmowę z Dorotą Kościukiewicz-Markowską, terapeutką psychologii pozytywnej, która wydała właśnie “Tomik Wariata - rozważania egzystencjalne” i zupełnie porwała nas swoimi przemyśleniami. A jako, że trwają wakacje, to przygotowaliśmy też piękną pocztówkę z Sardynii. W zasadzie nie my, a fotografka Karolina Borutyńska.