Sebastian Machowski, trener Spójni Stargard: King Szczecin był zespołem lepszy w tej serii

Spójnia w czwartkowy wieczór próbowała dobrać się do Kinga, ale nie potrafiła go złamać.

- Szczecin zagrał na dobrej skuteczności, dobrze po obu stronach parkietu. Próbowaliśmy wszystkiego, by wygrać, ale w sumie nie udało się wykręcić drugi raz tego samego numeru, co w ćwierćfinale z Anwilem Włocławek. Zapewniam, że każdy dał z siebie 100 procent, ale nie zawsze to wystarcza do zwycięstwa – mówił Dominik Grudziński, wysoki skrzydłowy Spójni.

Po meczu koszykarze podziękowali sobie za walkę. Po stronie gospodarzy nie było rozpaczy. Spójnia dobrze czuła, że King był za mocny dla niej.

- Gratulacje dla Szczecina. King był lepszym zespołem w tej serii i zasłużyli na dobre słowa – mówił Sebastian Machowski, trener Spójni. - Żałujemy, że ta seria trwała tylko trzy spotkania. Najbliżej zwycięstwa byliśmy w meczu nr 2 w Szczecinie. Tam było naprawdę blisko.