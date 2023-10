Scandic Park. Przestrzeń, która się wyróżnia

Jedno jest pewne: jeśli skandynawski deweloper wybuduje osiedle, to będzie to przestrzeń niebanalna. I właśnie takie jest osiedle Scandic Park. To przestrzeń, która się wyróżnia, przyciąga uwagę i można powiedzieć bez zawahania – jest wyjątkowa na tle dziesiątek innych ofert.

Osiedle docelowo będzie składało się z 16 parterowych domów jednorodzinnych. Komfort mieszkańców jest tu kluczowy i o to zadbał deweloper. Każdy z domów ma ponad 121 m2 i jest położony na działce zajmującej ok. 600 m2. Inwestycja zlokalizowana jest w malowniczym otoczeniu bałtyckiego wybrzeża i jest dobrze skomunikowana z Ustką czy Słupskiem. Wystarczy kilkanaście minut spacerem lub samochodem, aby dotrzeć do wszystkich potrzebnych miejsc.

Ten projekt to coś więcej niż nieruchomości. To styl życia. Projektanci przemycili tu skandynawską jakość i filozofię. Jak podkreśla deweloper, stworzyli miejsce idealne do życia – z wyrazistą zielenią, plażą jak w bajce na wyciągnięcie ręki i jednocześnie bliskością cywilizacji. Twórcom osiedla zależało na umożliwieniu mieszkańcom zachowania równowagi pomiędzy życiem rodzinnym, wypoczynkiem i pracą. Dlatego mieszkanie na osiedlu Scandic Park jest idealne dla wszystkich tych, którzy są zmęczeni wielkomiejskim zgiełkiem i lubią naturę.