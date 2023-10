Sandra Spa Pogoń Szczecin pewnie wygrała w Sosnowcu

W poprzednich spotkaniach Pogoń nie spisywała się najlepiej, ale potrafiła się zmobilizować do konfrontacji z Zagłębiem. Rywale byli w ogonie tabeli, liczyli na pierwszą wygraną i do 20. minuty był to wyrównany mecz. Później Pogoń przeważała, a gdy w 40. minucie prowadziła 23:13 było jasne, że odniesie zwycięstwo.

Zagłębie Sosnowiec - Sandra Spa Pogoń Szczecin 26:32 (12:16). Pogoń: Viunyk 2, Jagodziński - Krok 7, Polok 5, Wrzesiński 5, Nowak 3, Wiśniewski 3, Stępień 3, Biały 3, Lilien 1, Kapela, Fabisiak, Terczyński, Sochacki.

Inne wyniki 6. kolejki: Padwa Zamość - Śląsk Wrocław 21:29, AZS Biała Podlaska - Jurand Ciechanów 33:25, SMS Kielce - Olimpia Piekary Śląskie 27:24, Stal Gorzów - Miedź Legnica 27:33, Anilana Łódź - MKS Wieluń 31:29, KPR Żukowo - Stal Mielec 34:42.