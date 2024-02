Samorządy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Jest entuzjazm, ale są też obawy

- Widzę same zalety - podkreśliła Małgorzata Schwarz, wójt Kołbaskowa. To Kołbaskowo jest na ten moment jedyną gminą, która swoją zgodę na powstanie parku przypieczętowała stosowną uchwałą rady gminy. Wszystkie samorządy są zgodne w tym, że cenną przyrodę Międzyodrza trzeba chronić. Jednak idea powstania parku budzi też obawy.

- Potrzebujemy konkretów, ja nie wiem, co mam odpowiadać ludziom, którzy planują na terenie gminy nowe inwestycje - podkreślał Tomasz Miler, wiceburmistrz Gryfina, który chce, aby powstał szczegółowy dokument odpowiadający na wszystkie, nawet najdrobniejsze wątpliwości. On sam jednocześnie zaznaczał, że powstanie parku przyniesie gminie wiele korzyści, a otulina zahamuje rozlewanie się zabudowy (z czym obecnie zmaga się Gryfino). Wśród korzyści, podobnie jak inne samorządy wymieniał przede wszystkim rozwój turystyki.

Na spotkaniu w Przecławiu byli także obecni pracownicy merytoryczni ministerstwa, którzy będą zajmowali się sprawą Międzyodrza. - My z Warszawy nie przyjedziemy i nie utworzymy państwu parku narodowego. To jest zadanie dla państwa. My możemy tylko państwa w tym procesie wspierać i odpowiadać na trudne pytania - mówiła Patrycja Zasępa, dyrektorka Departamentu Ochrony Środowiska w resorcie. - Nie będziemy zamydlać oczu. Bardzo szczerze powiemy, jakie są szanse i możliwości, ale bardzo jasno będziemy też komunikować ograniczenia związane z powstaniem parku - dodała.

O konieczności rozmowy o trudnych kwestiach mówili też sami inicjatorzy powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. - To nie jest tak, że my jako grupa żyjemy tylko splendorem tego parku, ale też zadajemy sobie te wszystkie ważne pytania. Też trafiamy na ludzi, którzy te trudne pytania zadają - powiedział w Przecławiu Michał Zygmunt z grupy inicjatywnej. - Wiemy jedno. Chcemy stworzyć precedens, który pozwoli czynić ochronę przyrody w innych miejscach. Jeśli my położymy ten projekt tutaj, to znowu zablokujemy powstawanie parków narodowych, rezerwatów i innych takich miejsc na kolejne 20 lat, a do tego dopuścić nie możemy - dodał.