Samochody elektryczne w szczecińskim Oddziale IPN

- Badając przeszłość, działamy dziś, odpowiedzialnie myśląc o przyszłości. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie szczeciński Oddział IPN zakupił dwa samochody elektryczne, które będą teraz służyły nam do pracy w terenie- mówił Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Dwie Kia Niro EV zakupiono w ramach rozstrzygniętego w 2023 r. postępowania. Szczeciński Oddział IPN otrzymał od WFOŚiGW dotację w wysokości 71,47 procent (320 tys. zł) ceny pojazdów.

- Auta spełniają nasze wymagania, z których najistotniejszym jest zasięg, umożliwiający dojazd bez konieczności doładowania do miejscowości leżących w województwie zachodniopomorskim i częściowo lubuskim, czyli na terenie objętym działaniami Oddziału. Przygotowując się do zakupu samochodów o napędzie elektrycznym, zadbaliśmy także o niezbędną infrastrukturę – Oddział zakupił ładowarkę do szybkiego ładowania pojazdów- dodaje dyr. Męciński.