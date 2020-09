Sąd Rejonowy w Stargardzie. Proces oskarżonego o pedofilię. Świadek: jestem pewien, że on tego nie zrobił pierwszy raz!

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, z drugim policjantem oraz sprawdzającym jednostki, 15.05.2019 r. została wysłana na interwencję w tej sprawie. - Mieliśmy zatrzymać mężczyznę, który miał umawiać się na czynności seksualne z nieletnią - zeznawała dziś w sądzie. - Dyżurny był w stałym kontakcie ze zgłaszającymi. Jeden z nich za nim szedł. Do zatrzymania doszło na ul. Szczecińskiej, naprzeciwko pływalni. Mężczyzna został poproszony, by wsiadł do radiowozu i zawieziony do komendy.

Michał Łozowski opisał przed sądem całą sytuację zatrzymania podejrzewanego oraz to jak się zachowywał.

- Zrobił się czerwony, złapał się za głowę, zaczął się tłumaczyć - Michał Łozowski opowiadał reakcję zatrzymanego zaraz po jego zdemaskowaniu. - Od razu przyznał się, że to on chciał się umówić z córką kolegi, mamy to nagrane. Opowiadał, że ma pracę, zastanawiał się, co teraz będzie, mówił, że wjedzie w mur. Podczas zatrzymania przez policję był spokojny, pogodzony z tym, co się stało. Zapewniał, że "to będzie ostatni raz", dlatego jestem przekonany, że zrobił to nie pierwszy raz!

Z odczytanych przez sąd zeznań 12-letniej wówczas poszkodowanej wynika, że zaczęła pisać z różnymi osobami na GG "z nudów", "dla żartów". Towarzyszyła jej przy tym młodsza, 11-letnia koleżanka z podwórka. Dziewczynka pochwaliła się w klasie, że pisze z jakimś mężczyzną (myślała, że ma 18 lat, w rzeczywistości miał 47 lat). Jeden z kolegów powiedział o tym w domu. Jego mama powiadomiła mamę 12-latki i tym sposobem sprawa ujrzała światło dzienne.