Są pieniądze na staże podyplomowe. Prawie 24 mln zł dla młodych lekarzy: "Żeby nigdzie nie wyjechali"

Miesięczne wynagrodzenie podstawowe lekarza stażysty wynosi 6029 zł brutto. Podmioty realizujące staże otrzymują również refundację pochodnych od wynagrodzenia, dyżurów (dotyczy lekarzy), ryczałtu dla podmiotu za prowadzenie stażu, kosztów materiałowych (dotyczy dentystów), Funduszu Świadczeń Socjalnych. Można przyjąć, że średnio comiesięczna refundacja stażu lekarza wynosi 9980 zł, a stażu lekarza dentysty 7624 zł.

Marszałek przypomniał, że co rusz zamykane są w zachodniopomorskich placówkach kolejne oddziały.

- I nigdy nie doszło do tego z powodów finansowych - zauważył. - Zawsze z braku kadry. Dlatego zamierzamy zachęcać młodych ludzi do studiowania medycyny w Szczecinie, do zdobywania tu specjalizacji i żeby nie wyjeżdżali, by zechcieli zostać w Polsce i w Zachodniopomorskiem.