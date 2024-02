Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Wiemy, kto zostanie wezwany przed komisję wojskową

- Obecnie w Wojsku Polskim wszystkie formy służby są dobrowolne i ochotnicze. Przyjście na kwalifikację jest to czynność administracyjna i tutaj jest rygor obowiązkowości. Ale może się okazać, że to będzie pierwszy i ostatni kontakt z wojskiem - wyjaśnia ppłk Maciej Zapolski.

- W tym gronie jest 100 kobiet. Panie, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej zostały przez nas zaproszone celem sprawdzenia zdolności do odbycia służby czynnej - mówi ppłk Maciej Zapolski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie. - W trakcie kwalifikacji zostanie założona wszystkim ewidencja wojskowa składająca się z oceny zdolności medycznej i psychologicznej, jak i innych danych dotyczących wykształcenia, posiadanych kompetencji, zainteresowań.

Kategorie wojskowe w Polsce:

A - zdolny do czynnej służby wojskowej,

- niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji podczas wojny.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18. rok życia.