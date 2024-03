Rusza wiosna w III lidze. Świt Szczecin przewodzi stawce, rywali mu nie brakuje

W tym sezonie mamy pięć zespołów w III lidze. W poprzednim długo prym wiódł w tabeli zespół Pogoni II Szczecin. Z awansu do II ligi nic nie wyszło, ale teraz miejsce rezerw Portowców zajął Świt Szczecin i oczy wszystkich w lidze są zwrócone właśnie na ten klub.

Świt, który ma 5 punktów przewagi nad Elaną Toruń, rozpocznie rundę rewanżową. Jego mecz w Sopocie z Gedanią Gdańsk rozpocznie się już dziś o godz. 13.30. Świt zimą nie próżnował. Zespół wybrał się na zgrupowanie do tureckiej Antalyi, a przecież zagraniczne obozy w przypadku czwartego szczebla rozgrywkowego w kraju nie zdarzają się często. To mówi też sporo o tym, jak bardzo poważnie Świtowcy traktują walkę o awans. Wielu zmian w zespole trenera Piotra Klepczarka nie było. Dołączył Krzysztof Ropski, środkowy napastnik czy Maciej Koziara, bramkostrzelny pomocnik.