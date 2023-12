Rozpoczynamy ostatni etap 2023 roku w Piłkarskich Orłach

Trzecioligowcy i czwartoligowcy w ostatni weekend listopada zakończyli tegoroczne granie. Jeszcze trzy tygodnie wcześniej pogoda była na tyle sprzyjająca, że część klubów zastanawiała się nad przedłużeniem jesieni, ale ostatecznie nikt nie zdecydował się grać awansem. Pozostanie liczyć, że z początkiem marca będzie już wiosna i boiska będą nadawać się do gry.

Kibicom pozostaje emocjonować się spotkaniami PKO Ekstraklasy i II ligi, ale tu zastrzeżenie. Drugoligowcy w pierwszy weekend grudnia mają rozegrać ostatnią tegoroczną kolejkę, więc to będzie jedyna szansa na zapunktowanie przez zawodników np. Kotwicy Kołobrzeg. Drużyna z Pomorza Zachodniego w niedzielę o godz. 17.30 ma podjąć drużynę Lecha II Poznań. Kotwica jest liderem i pewnie chce znów zapunktować, a działacze zdecydowali się zrezygnować z biletów i wpuścić kibiców za darmo. Ale czy do meczu dojdzie? Są pewne wątpliwości, bo śnieg pada, a między klubem a administracją obiektu współpraca ostatnio nie układa się najlepiej. Śnieg na boisku to nie jest zresztą problem tylko w Kołobrzegu. Z powodu zimy odwołane zostały już mecze w Bytomiu, Siedlcach, Jastrzębiu i Grudziądzu.