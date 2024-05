Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych w Szczecinie

W Szczecinie jest kilka szkół, do których trudno się dostać, ponieważ prezentują wysoki poziom i trzeba mieć bardzo dobre wyniki z egzaminów. W roku szkolnym 2023/2024 progi punktowe w wybranych liceach wyglądały następująco:

Podczas tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, każdy biorący w niej udział uczeń może wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. Po wypełnieniu wniosku w elektronicznym systemie naboru, dokument należy wydrukować i złożyć w placówce, która została wskazana na pierwszym miejscu.

Na wypełnienie dokumentów oraz złożenie ich elektronicznie, kandydaci mają czas do 14 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych i mistrzostwa sportowego - do 23 maja. Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, czy też testów kompetencji lub predyspozycji językowych.

W terminie od 21 czerwca do 5 lipca kandydaci będą musieli uzupełnić złożony wniosek w systemie o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych poznamy 12 lipca. Następnie (od 12 do 17 lipca br.) koniecznie będzie potwierdzenie woli przyjęcia do placówki, poprzez złożenie w szkole kompletu oryginałów dokumentów (w tym świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminy ósmoklasisty). Ostateczne wyniki naboru poznamy 18 lipca o godzinie 12.00.

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 19 lipca poza systemem elektronicznej rekrutacji.