Rolnicy będą blokowali S3 przy węźle Pyrzyce. Kiedy trzeba się spodziewać utrudnień?

- Z uwagi jednak na nadużywanie tej formy w czasie poprzednich blokad (wiele osób próbowało oszukiwać), prosimy, aby osoby, które mają ważne powody medyczne i muszą przejechać do innych miast, zabrały ze sobą dokument pozwalający jednoznacznie stwierdzić, że dana osoba udaje się w celach medycznych - podkreśla rzecznik prasowy protestu. - Informacja ta została przekazana policji i to policjanci zabezpieczający wjazdy na S3 będą weryfikować na podstawie dokumentu, czy dana osoba może przejechać S3.

Dodaje przy tym, że przez blokadę będą także przepuszczane osoby udające się do szpitala, na badania, na wizyty lekarskie, konsultacje lekarskie itp., pojazdy przewożące dzieci niepełnosprawne.

Blokada drogi S3 rozpocznie się o godzinie 14. Od tej godziny jadąc drogą ekspresową S3 od strony Szczecina ruch będzie możliwy do węzła Gryfino, a od strony Gorzowa do węzła Pyrzyce.

Roman Waszczyk twierdzi, że minione kilkanaście dni, mimo że bez blokad, upłynęły przedstawicielom protestujących rolników z S3 na licznych spotkaniach, rozmowach i przyniosły dużo ważnych dla rolników informacji. Co to za informacje?

- Obecnie ogłoszona pomoc rządu w postaci rekompensat do zbóż ma być ostatnią taką pomocą dla rolników - twierdzi rzecznik. -Dla części koalicji rządzącej sprawa protestów jest już zakończona, gdyż według niej wszystkie najważniejsze problemy branży rolnej zostały rozwiązane.

Dodaje także, że minister rolnictwa podczas spotkania w wielu kwestiach zgadzał się z rolnikami zarówno co do istoty problemów jak i potrzebnych rozwiązań. - Jasno powiedział, że potrzeby są większe, ale nie ma póki co większych możliwości budżetowych - informuje rzecznik prasowy i tłumaczy, że obecne problemy całej branży rolnej są rezultatem tragicznych decyzji Unii Europejskiej oraz wieloletnich zaniedbań kolejnych rządów RP, szczególnie kilku ostatnich lat.