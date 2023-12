Rok 2024 w Szczecinie będzie Rokiem Jacka Nieżychowskiego.

27 stycznia 2024 roku w Operze na Zamku rozpoczną się obchody. Odbędzie się między innymi premiera specjalnego koncertu pamięci artysty. Ustanowienie 2024 roku Rokiem Jacka Nieżychowskiego pozwoli bliżej przedstawić mieszkańcom Szczecina jego postać, a także zorganizować wiele imprez artystycznych przypominających bogatą działalność człowieka - intelektualisty, człowieka -orkiestry, człowieka - zapaleńca, człowieka - lidera, który wszystko zamieniał w sukces. Bez niego Szczecin byłby dużo uboższy w ważnych dziedzinach dla wszechstronnego rozwoju: kultury i sztuki. To on wytyczył drogę swoim następcom od prowincjonalnego garnizonowego miasta do prężnej, europejskiej metropolii.

Artysta związał się ze Szczecinem już w 1947 roku. Był aktorem, śpiewakiem operetkowym, artystą kabaretowym, dziennikarzem i organizatorem życia kulturalnego naszego miasta. W 1956 roku doprowadził do utworzenia w powojennym Szczecinie Operetki Szczecińskiej Towarzystwa Miłośników Teatru Muzycznego. Gdyby nie jego pasja, wytrwałość, miłość do teatru i wpływy w świecie kultury Szczecin długo byłby czarną plamą na operetkowej, a więc i operowej mapie Polski. Jacek Nieżychowski był pierwszym dyrektorem i kierownikiem artystycznym Operetki. Do współpracy zaprosił m.in. Wandę Polańską, Irenę Brodzińską i Edmunda Waydę, którzy wkrótce stali się niekwestionowanymi gwiazdami szczecińskiej sceny, ulubieńcami publiczności i rozsławiali miasto w całym kraju. Na potrzeby Operetki Jacek Nieżychowski uzyskał i zaadaptował lokal po dawnej sali gimnastycznej Milicji Obywatelskiej przy ul. Potulickiej.