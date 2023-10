Rewanże w meczach Spójni i Kinga, Chemik po raz pierwszy przed własnymi kibicami [PRZEGLĄD WYDARZEŃ]

PKO Ekstraklasa

W rozgrywkach przerwa spowodowana meczami w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Polacy w czwartkowy wieczór wygrali z Wyspami Owczymi i wciąż są w grze o Euro. W niedzielę zagrają z Mołdawią w Warszawie. W składzie naszej kadry m.in. Kamil Grosicki, skrzydłowy Pogoni. W sumie czterech aktualnych Portowców walczy o Euro, bo oprócz Grosickiego są to: Wahan Biczachczjan (Armenia), Linus Wahlqvist (Szwecja) i Luka Zahović (Słowenia).

Ekstraklasa piłkarska kobiet

Piłkarki Pogoni Szczecin w sobotę o godz. 13.30 rozpoczną spotkanie wyjazdowe z UKS SMS Łódź. To mocny przeciwnik – rok temu świętował mistrzostwo Polski, a ostatni sezon zakończył z brązowym medalem. W obecnych rozgrywkach chciałby odzyskać tron, ale nie jest to takie proste. Łodzianki w 7 meczach odniosły 4 zwycięstwa, 2 remisy i 1 porażkę. Przegrały przed tygodniem w Gdańsku, więc będą chciały się odkuć na szczeciniankach. Pogoń jest 3. w tabeli, z takim samym dorobkiem punktowym (14) co wiceliderki z Gdańska, a 4 oczka mniej od prowadzącego mistrza – GKS Katowice. Nasz zespół jeszcze w lidze nie przegrał i zadaniem podstawowym na weekend jest podtrzymanie tej reguły.