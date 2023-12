Rewanż z Górnikiem. Presja na Pogoni jest ogromna. Liczy się tylko zwycięstwo

Kibice przyjdą, ale prawdopodobnie ci najwierniejsi. Zimowa pogoda oraz wyniki z ostatnich spotkań sprawiły, że przedsprzedaż biletów szła marnie. Atut boiska owszem będzie przemawiał za Pogonią, ale nie jest to mocny argument. Górnik w Szczecinie lubi grać, a ostatnio tu występ zakończył efektownym zwycięstwem.

Pogoń nie ma też co liczyć, że zabrzanie odpuszczą pucharową rywalizację po wygranej w lidze. - Nic z tego, bo nam też zależy na Pucharze Polski. Wiadomo, że Pogoń zrobi wszystko, by pokazać się z lepszej strony i wygrać to spotkanie, ale my będziemy na to przygotowani. Oczekiwania będziemy mieć te same - uważa Kryspin Szcześniak, środkowy obrońca Górnika, a wychowanek Pogoni.