O co zagra Pogoń Szczecin w Pucharze Polski? [KOMENTARZ]

Taka też jest gra Portowców - wszyscy ją chwalą za ofensywny styl, ale jak nie padają bramki, to krytyka jest mocna. Tym bardziej, że znów rozszczelniła się defensywa.

Po I rundzie sezonu Pogoń ma już 11 punktów straty do Śląska Wrocław, 8 do Jagiellonii. Lech, Raków czy Legia też odskoczyły, choć straty jeszcze nie są tak duże. Tyle, że kibice tracą nadzieję na ligowy sukces, a to poważniejsza sytuacja. Za Pogonią rozczarowująca runda - 8 zwycięstw, 7 porażek i 2 remisy. Daje to na razie 6. lokatę, ale w szczegółach nic nie wychodzi pozytywnie.

Jeśliby pojawiła się sonda, co do przyszłości Jensa Gustafssona to obecnie znów byłby na straconej pozycji. Za co jednak chwalić szkoleniowca? Za ofensywę - tak, ale nie przełożyło się to na liczbę punktów i pozycję w tabeli. Trudno też wskazać starszego zawodnika, który rozwinąłby się pod skrzydłami szwedzkiego trenera, a jednocześnie klub i szef sztabu przestali promować młodych zawodników, bo odgrywają oni marginalną rolę w zespole. Defensywa ma swoje braki, wciąż nie został rozwiązany temat zawieszenia Dante Stipicy. Coraz częściej też widać, że Pogoń jest już „przeczytana” przez rywali. Dobra obrona i szybka kontra zaczynają wystarczać przeciwnikom.