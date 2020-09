Regionalny Puchar Polski. Strzelanina dla Stali, sędziowie grają dalej [ZDJĘCIA]

Na tym etapie cztery kluby wycofały się z rozgrywek, więc ich rywale awansowali dalej bez konieczności rozgrywania spotkania. Mieliśmy również tylko dwie serie rzutów karnych.

Najciekawiej było chyba jednak w Giżycku, podczas regulaminowego czasu gry. Tam miejscowa Polonia walczyła ze Stalą Szczecin. W pewnym momencie goście prowadzili już 4:1, ale w drugiej połowie gospodarzom udało się doprowadzić do remisu 5:5. W końcówce to jednak Stal wbiła decydujące trafienia. Do kolejnej rundy przeszło także Kolegium Sędziów ZZPN. Arbitrzy, którzy nie uczestniczą na co dzień w rozgrywkach ligowych, tym razem pokonali Świat Drzewa KP Przecław 1:0, po trafieniu Macieja Kułaka.

Losowanie par 4. rundy Pucharu Polski w regionie odbędzie się w piątek w siedzibie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Wyniki 3. rundy

Ogniwo Babinek - Tanowia Tanowo 4:5, KP Przecław - Sędziowie ZZPN 0:1, Zryw Kołbaskowo - Energetyk Gryfino 1:3, Vielgovia Szczecin - Odra Chojna 3:3 (karne 5:4), CRS Pogoń Barlinek - Stal Lipiany 3:1, Polonia Giżyn - Stal Szczecin 5:7, Arkonia Szczecin - Jeziorak Szczecin 3:8, Odrzanka Radziszewo - Mierzynianka Mierzyn 4:2, Iskra Banie - Osadnik Myślibórz 5:2, Ehrle Dobra Szczecińska - Dąb Dębno 1:0, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Morzycko Moryń 0:6, Jantar Dziwnów - Wicher Brojce 4:4 (karne 4:5), Radowia Radowo Małe - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0:5, Unia Swochowo - Sokół Pyrzyce 3:1, KS Fala Międzyzdroje - Iskra Golczewo 0:2, Płomień Mosty - Mewa Resko 3:0 (walkower), Bizon Cerkwica - Sparta Gryfice 0:4, Sarmata Dobra - Orzeł Łożnica 1:2, Zalew Stepnica - Prawobrzeże Świnoujście 2:4, Korona Raduń - Pomorzanin Nowogard 0:10, Gwiazda Żalęcino - Zorza Dobrzany 3:2, Ina Stradzewo - Orkan Suchań 2:4, Dąbrovia Stara Dąbrowa - Gavia Choszczno 3:2, Dąb Dębice - Kłos Pełczyce 3:0 (walkower), Wicher Przelewice - Unia Dolice 0:5, Orzeł Grzędzice - Światowid 63 Łobez 3:0 (walkower), Mechanik Warnice - Orzeł Bierzwnik 2:1, Drawa Drawno - Piast Chociwel 3:0 (walkower).