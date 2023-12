Rafał Kurzawa: Trzeba całą drużynę wyróżnić, bo wszystkim tak samo zależało

Po dwóch ostatnich porażkach w lidze w meczu pucharowym z Górnikiem po każdym z Was było widać poświęcenie.

Chcieliśmy od pierwszych minut pokazać, że gramy u siebie i ten mecz będzie się różnił od tego, co pokazaliśmy w Zabrzu. Tak było, bo byliśmy m.in. agresywni w doskoku. Ogólnie nieźle to wyglądało i w końcu strzeliliśmy pierwszą bramkę. Niefortunnie Górnik w końcówce zdołał wyrównać, ale koniec końców to my w dogrywce trafiliśmy i teraz cieszymy się ze zwycięstwa.

Nie było chwili zwątpienia po tej straconej bramce?

Mógł to był kluczowy moment meczu, ale tak to czasami bywa, że mimo prób zamknięcia tego spotkania nam się to nie udało, a Górnik wykorzystał jedną z ostatnich szans. Zachowaliśmy spokój, a wygrana po dogrywce również nas bardzo cieszy.