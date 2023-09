Rafał Bochenek, rzecznik PiS: przywróciliśmy kontrole na granicy ze Słowacją

Według rzecznika PiS coraz więcej osób może próbować przedostać się do Niemiec i Polski od strony Słowacji, stąd również Polska przywróciła kontrole na granicy ze Słowacją. "Rozważamy to również na granicy z innymi państwami z uwagi na to, że bezpieczeństwo Polaków jest dla nas najważniejsze" - podkreślił.

Bochenek podkreślił, że bałkański szlak migracyjny "nieco uległ zmianie". "Dotychczas szlakiem bałkańskim nielegalni migranci docierali do Austrii i tam przechodzili bezpośrednio do Niemiec. Jakiś czas temu Niemcy wprowadzili kontrole graniczne na granicy z Austria i tym samym zablokowali tę drogę" - zaznaczył.

Odnosząc się do informacji o zapowiedzi przywrócenia przez Niemcy częściowych kontroli na granicy z Polską rzecznik PiS zaznaczył, że nie wie dokładnie, jakimi motywami kieruje się strona niemiecka. Jednocześnie dodał, że takie kontrole mają być przywrócone również na granicy z Czechami, co najprawdopodobniej jest związane z bałkańskim szlakiem migracyjnym oraz wzrastającą presją migracyjną na Europę.

Bochenek dodał, że strona polska obserwuje również zachodnią granicę, a na poziomie rządu rozważone jest przywrócenie tam kontroli.

"Wiem, że toczą się tego typu analizy z uwagi na to, że to właśnie Niemcy bardzo często są docelowym adresem, do którego udają się nielegalni migranci" - powiedział. Jak zauważył, w zeszłym roku Niemcy przyjęli prawie 100 tys. nielegalnych migrantów, a tym roku - już prawie 70 tys.