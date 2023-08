Promesy dla 18 jednostek ochotniczych straży pożarnych w regionie

- Do 18 jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie zachodniopomorskim trafi 20 tys. zł. W każdym powiecie do jednej OSP, wskazanej przez komendantów powiatowych, tam, gdzie są największe potrzeby i gdzie brakowało środków – powiedział podczas konferencji prasowej w Maszewie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. - To jest skok cywilizacyjny jeżeli chodzi o nowy sprzęt, który trafi do woj. zachodniopomorskiego - dodał.