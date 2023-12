Prof. Jan Lubiński w gronie najlepszych naukowców świata

Prof. Jan Lubiński zajął 2. miejsce wśród Polaków, a 2949. na świecie w rankingu Top Medicine Scientists. Prof. Lubiński został również laureatem OMNIA PRO INFIRMIS 2023, nagrody przyznanej w konkursie „Wizjonerzy Zdrowia”. Laur odebrał podczas konferencji „Wizjonerzy Zdrowia Wprost: Podsumowania, priorytety, wyzwania”.

Profesor Jan Lubiński podkreśla, że na naukowy sukces składa się wiele czynników, ale fundamentem jest ciężka praca i naukowa kreatywność.

– Zawsze lubiłem studiować w sposób pogłębiony, przywiązywałem wagę do projektów, w których coś budowałem, tworzyłem. To jest cecha, której wystarczająco się nie docenia. Bardzo szybko zrozumiałem, że jeśli chcę prowadzić badania w Polsce, muszą one być niskonakładowe, opierać się na dobrym pomyśle i dobrej organizacji oraz mieć charakter wdrożeniowy. Zajmowałem się jako patolog diagnostyką nowotworów, cały czas szukałem nowych rozwiązań. W drugiej połowie lat 80. ub. wieku zrozumiałem, że ogromną szansą jest genetyka. I to się potwierdziło. Kolejna ważna kwestia to współpraca międzynarodowa. Udało nam się stworzyć w Szczecinie ośrodek, który jest rozpoznawany poza granicami naszego kraju. Dziś przyjeżdżają do nas naukowcy z całego świata, by szukać swojej szansy – mówi prof. Jan Lubiński, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych.