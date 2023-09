Prezes PSL w Szczecinie: kłócimy się o film, a ludzie nie mają toalet, umierają w kolejkach do lekarza

PSL idzie do wyborów parlamentarnych z Polską 2050 Szymona Hołowni pod szyldem Trzecia Droga.

-My potrafiliśmy się porozumieć. Trzecia droga to filozofia, która jest możliwa w naszym kraju. To współpraca, porozumienie. Połączyliśmy się nie po to, aby komuś coś zabrać, ale po to, żeby pokazać, że można się dogadać. W różnorodności jedność. Nikomu innemu się to nie udało - mówił lider Trzeciej Drogi na wiecu wyborczym na pl. Solidarności w Szczecinie.

Trzecia Droga idzie do wyborów 12 postulatami dotyczącymi m.in. zielnej energii, edukacji, bezpieczeństwa żywności.

Kosiniak Kamysz zapewnia, że kampania TD będzie pozytywna.

- Trwa nasz żółto-zielony objazd po Polsce food truckiem. To kampania blisko ludzi. Trzecia drga prowadzi do każdego z nas. Będziemy wszędzie, gdzie to możliwe. Zachęcamy zz cały sił do głosowania, chcemy opowiadać o Polsce marzeń, o tym co chcemy zrobić, aby Polska była najpiękniejszym krajem do życia do pracy, do aktywności, do odpoczynku - mówił Kosiniak -Kamysz