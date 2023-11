Prezentacja projektu budżetu na 2024 rok. Skarbnik miasta: jest moda na Szczecin

Pani skarbnik, wraz z Anną Szotkowską, zastępcą prezydenta Szczecina, zaprezentowały radnym z komisji finansowej projekt budżetu miasta na 2024 rok.

Jak już informowaliśmy dochody mają wynieść 3,702 mld zł, a więc o 342 mln zł więcej niż w tym roku. Wydatki spadną o 87 mln zł do 3,653 mld zł.

Według skarbnika, budżet jest bardzo trudny, ale w kilku sprawach powiało optymizmem. To m.in. dochody ze sprzedaży majątku. Już w tym roku uda się zrealizować zakładany plan, czyli zarobić ok. 145 mln zł.

- W przyszłym roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowaliśmy na 179,6 mln zł i patrząc na to co dzieje się w tym roku, plan jest realny do zrealizowania. Jest duże, żeby nie powiedzieć bardzo duże zainteresowanie miejskimi nieruchomościami. Jest moda na Szczecin - podsumowała Dorota Pudło Żylińska.