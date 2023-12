Prawie 12,5 tys. zł kosztował w Szczecinie metr kwadratowy mieszkania w październiku

W mniejszych miastach, gdzie rynek najmu jest płytszy, nie ma odpowiedniego popytu na wynajem. To w konsekwencji przynosi mniejsze zarobki dla inwestora. Jednym z głównych czynników wpływających na zwrot z inwestycji jest lokalizacja mieszkania. W dużych, akademickich miastach, a także tych gdzie prężnie rozwija się turystyka, jak Zakopane, Gdańsk czy Świnoujście inwestycja w nieruchomości jest rentowniejsza. Choć na starcie musimy zapłacić dużo więcej niż w prowincjonalnych miastach.

Na co uważać szukając taniego mieszkania?

Szukając taniego mieszkania, trzeba zachować trzeźwy umysł i dobrze analizować oferty. Może się bowiem okazać, że niższa cena przysłania pewne niedogodności, jak np. nierozwiniętą infrastrukturę.

- Cena mieszkania zależy przede wszystkim od lokalizacji - podkreśla Marek Wielgo, ekspert z portalu GetHome.pl. - Drożej będzie tam, gdzie dobrze działa komunikacja, znajduje się dużo przedszkoli, szkół, punktów usługowych i sklepów. Na obrzeżach miast infrastruktura jest najsłabiej rozwinięta, więc ceny mieszkań są niższe. Warto także pamiętać, że okazyjna cena nieruchomości może być powiązana z układem okien. Mniej zapłacimy za lokale ustawione frontem do północy i wschodu. Natomiast to właśnie pokoje z oknami od strony południowej i zachodniej są jaśniejsze, co przekłada się na niższe koszty oświetlenia i ogrzewania.