Pożar w tunelu w Świnoujściu? A co jeśli wbiegnie do niego pies? Powstaje Budynek Centrum Obsługi

A co jeśli w tunelu wybuchnie pożar albo... wbiegnie do niego pies? 24 godziny na dobę nad bezpieczeństwem użytkowników tunelu pod Świną będą czuwać pracownicy Budynku Centrum Obsługi. Obiekt właśnie powstaje (widać go jadąc ulicą Karsiborską) i nie bez powodu mówi się, że będzie to serce tunelu pod Świną.