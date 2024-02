Pożar i wybuch butli z gazem w szczecińskich Podjuchach. Rozpoczęła się zbiórka dla poszkodowanych [ZDJĘCIA]

Aktualizacja 02.02.2024 16:50

Rozpoczęła się zbiórka artykułów dla poszkodowanych w pożarze. Rada osiedla Podjuchy podała spis potrzebnych rzeczy:

Odzież damska rozmiar 44 bielizna osobista buty rozmiar 38,

Odzież męska rozmiar 3XL obuwie 43 bielizna osobista,

Potrzebna też chemia, środki czystości, żywność z długim terminem.

Rzeczy można dostarczać w poniedziałek do SP12 od godz. 15 - 18. Można też zostawić w domu sióstr przy ulicy Twardej.

Trwa również zbiórka pieniędzy.Link do zbiórki

Aktualizacja 12:10

To, co zostało z budynku nie nadaje się do zamieszkania.

- W mojej ocenie odbudowa domu nie jest opłacalna, ale decyzja należy do właścicieli domu - mówi Andrzej Loch, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie grodzkim Szczecin.

Aktualizacja 11:30

- Spaliśmy, gdy wszystko zaczęło na nas lecieć z sufitu. Powiedziałam do męża: Boże co się dzieje? Wybiegliśmy z domu tak jak staliśmy. - mówi "Głosowi" poszkodowana w pożarze. - Na podwórku był szwagier, który mieszkał na parterze, ale ja mówię, gdzie jest Pikuś? To nasz pies. Mąż chciał go szukać. Gdy staliśmy na zewnątrz, nagle zobaczyliśmy, że Pikuś podbiegł do nas. Uratował się!

Aktualizacja 10:00

Strażacy usunęli fragment ściany szczytowej. Na czas akcji wstrzymano ruch.