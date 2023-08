Powrót Wojciecha Lisowskiego do ekstraklasowej Pogoni to nie jedyna ciekawostka drugiej kolejki PKO Ekstraklasa

Wojciech Lisowski to wychowanek Piasta Chociwel i Stali Szczecin. Jako junior trafił do Legii, w Piaście Gliwice zadebiutował w elicie (w meczu z Pogonią w marcu 2013). W sezonie 2013/14 był Portowcem (8 występów), a później grał dla Chojniczanki, GKS Katowice, Stali Mielec i latem 2021 związał się z rezerwami Pogoni. Miał pomagać młodzieży i rozpocząć karierę trenerską, a grał na tyle dobrze, że tego lata znów trafił do pierwszego zespołu i z Widzewem zanotował swój 13. występ elicie.

W meczu Jagiellonia - Puszcza Niepołomice jedyną bramkę dla gości uzyskał Łukasz Sołowiej. Obrońca w październiku skończy 35 lat i dopiero w Puszczy zadebiutował w ekstraklasie. Mało kto jednak pamięta, że wiosną 2014 r. zawodnik przyszedł do pierwszoligowej Floty Świnoujście i był jej zawodnikiem także w sezonie 2014/15. Latem 2015 r. Flota rozpadła się i odbudowę rozpoczynała od A klasy, a wielu piłkarzy kontynuowało kariery w innych klubach. Sołowiej, nim trafił do Puszczy, grał dla Zagłębia Sosnowiec, Rakowa (I liga) czy GKS Tychy.