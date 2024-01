Porażki Mateusza Łęgowskiego, Sebastiana Walukiewicza i remis Marcina Listkowskiego w Serie A

Marcin Listkowski na koniec 2023 r. zagrał po raz pierwszy w tym sezonie Serie A. Trener Lecce wpuścił go w końcówce meczu z Atalantą, który drużyna byłego Portowca przegrała 0:1. W sobotę Listkowski był w kadrze meczowej na rywalizację z Cagliari (1:1), ale nie pojawił się na boisku. Do gry wrócił za to Pontus Almqvist. Szwed - w poprzednim sezonie atakujący Pogoni - wyleczył uraz i wszedł w 70. minucie. Rezerwowym w Cagliari był Mateusz Wieteska (były gracz Legii).

Przegrał też Sebastian Walukiewicz (Empoli). Obrońca rozegrał pełny mecz z AC Milan (0:3). Nie zawinił przy bramkach gości. Salernitana i Empoli zamykają tabelę Serie A.

Adam Buksa zagrał 74 minuty w meczu jego Antalyasporu z Alanyasporem (0:0). Zespół Buksy (8 bramek w tym sezonie) jest 9 w tureckiej elicie.

W innych ligach trwa zimowa przerwa. W najbliższy weekend do gry wrócą np. piłkarze w Holandii, a więc i Kacper Kozłowski w Vitesse Arnhem.