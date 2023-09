Ponad tonę karmy udało się zebrać klientom Centrum Handlowego Galaxy w Szczecinie

Dzięki dobroci klientów Centrum Handlowo-Rozrykowego Galaxy udało się wspomóc schroniska w Szczecinie oraz w Dobrej. Ich potrzeby są bardzo duże. Przekazane wsparcie ma wystarczyć na najbliższych kilka tygodni zapotrzebowania - mówili wdzięczni za wsparcie wolontariusze.

To nie koniec tego typu inicjatyw w CHR Galaxy.

- Taka akcja jest przeprowadzana przez nas corocznie. Teraz to zamknięcie pierwszego roku działania aplikacji. Już od września wystartowała druga edycja. Mamy nadzieję, że zbierzecie tych pieniędzy dla naszych psiaków i kociaków, bądź posadzicie więcej drzew - bo to zależy od was - więcej, niż w zeszłym roku - podkreśla Patrycja Rozwarska, manager ds. marketingu CHR Galaxy.