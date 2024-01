Ponad połowa obywateli Ukrainy nie chce wyjeżdżać z Polski do czasu zakończenia wojny

Ukraińcy już nie tacy chętni do wyjazdu na zachód

Spośród badanych obywateli Ukrainy aż 59 proc. odpowiedziało, że nie planuje wyjazdu z Polski do innego kraju niż Ukraina, co oznacza wzrost względem zeszłego roku o 15 punktów procentowych. Natomiast tylko 16 proc. odpowiedziało, że planuje wyjazd z Polski do innego kraju niż Ukraina, co oznacza spadek o 6 punktów procentowych względem 2022 roku. Ankietowani planujący wyjazd do innego kraju najczęściej wskazywali na Niemcy (18 proc. badanych) oraz Kanadę/USA (15 proc. badanych). Co drugi ankietowany deklarujący wyjazd ma we wskazanym przez siebie kraju rodzinę lub przyjaciół.