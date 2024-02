Ponad 6 mln dofinansowania dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Uczelnia uzyskała dofinansowanie w kwocie 6 641 072,00 zł na realizację projektu pn. „Uniwersytet Szczeciński – wsparcie kierunków studiów z branż kluczowych dla rozwoju gospodarki”. Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty uczelni do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji w ramach kierunków studiów: green economy - zielona gospodarka, kosmologia, logistyka, zarządzanie odnawialnymi źródłami energii.

- Uniwersytet Szczeciński stara się na bieżąco śledzić rynek pracy i dostosowywać ofertę kształcenia do potrzeb pracodawców. Zależy nam, by nasi studenci już podczas studiów mieli możliwość kształcenia praktycznego i ten projekt, na ponad 6 mln. zł, daje nam jeszcze lepsze możliwości wsparcia kierunków studiów z branż kluczowych dla rozwoju gospodarki – podkreśla prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

W ramach projektu będą realizowane działania z zakresu dostosowania oferty kształcenia na wyżej wymienionych kierunkach do wymagań rynku w kluczowych branżach dla rozwoju Pomorza Zachodniego. Uczelnia dostosuje i zmodyfikuje programy nauczania we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym z kluczowych branż dla rozwoju gospodarki. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie wprowadzenie jeszcze lepszych elementów kształcenia praktycznego studentów tych kierunków, czyli wyjazdy studyjne, płatne praktyki i stypendia stażowe. W ramach projektu zostanie zakupione m.in. wyposażenie i materiały do stanowisk doświadczalnych oraz bezterminowe licencje komputerowe. Wsparciem objęci będą także nauczyciele akademiccy, prowadzący zajęcia na tych kierunkach, którzy będą m.in. odbywać wizyty studyjne pozwalające na kontakt z liderami i praktykami w danych branżach. Dzięki takim projektom oferta Uniwersytetu Szczecińskiego będzie coraz bardziej atrakcyjna dla kandydatów na studia, a absolwenci tych kierunków będą mieli szeroką wiedzę i praktykę wchodząc na rynek pracy.