To, co w 1946 roku zaczęło się w Słupsku, już na zawsze zaskarbiło sobie uznanie w całej Polsce. Wiele produktów Pomorzanki zyskało wręcz status kultowych, w tym znana niemal każdemu w Polsce galaretka Makarena ułożona w unikalną, budzącą słodkie wspomnienia, kolorową rozetę.

Jednak Pomorzanka, to przykład nie tylko tego jak zaskarbić sobie uznanie klientów, to również doskonały obraz tego jak wykorzystać najnowszą i ciągle zmieniającą się technologię. Z tego też słynie słupska fabryka.

Kolejnym ważnym aspektem dającym firmie przewagę na rynku jest sposób zarządzania pracą i ofertą w Millano, integrujący Pomorzankę z systemami i procesami obecnymi w całym przedsiębiorstwie, w tym z oprogramowaniem umożliwiającym usystematyzowaną pracę nad wieloma nowościami. Trudno opisać w kilku zdaniach, to wszystko, co wniosły do procesu produkcji jego cyfryzacja, automatyzacja i mechanizacja. I chociaż Kocie Języczki wciąż smakują tak samo jak przed laty, to produkują je dziś nowoczesne, wysokowydajne maszyny.