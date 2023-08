Pomnik Floriana Krygiera odsłonięty. „Pogoni życzę mistrzostwa Polski” [WIDEO, ZDJĘCIA]

- To nie ma być pomnik na kwiaty czy znicze. W naszym zamyśle jest, by każdy gość na naszym stadionie mógł przysiąść obok Floriana i zrobić choćby pamiątkowe zdjęcie – mówił Szczupak.

Budowa pomnika została zgłoszona do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 i zyskała powszechne poparcie. Projekt zebrał ponad 11 tysięcy głosów. Później rozpoczęto etap projektowania, konkursu dla rzeźbiarzy i pracowni, aż w końcu wybrano pomysł Macieja Jagodzińskiego.

1 października 2022 roku oddano do użytku cały stadion, a 3 sierpnia odsłonięto pomnik. To była inicjatywa Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin „Portowcy”.

- Jesteśmy niesamowicie dumni i szczęśliwi, że wujek Florian jest tak dobrze wspominamy w Szczecinie i doczekał się też swojego pomnika. Pogoń była dla niego najważniejsza i ja mogę Pogoni życzyć mistrzostwa Polski – mówił Marian Krygier, bratanek śp. Floriana.

- To była niesamowita postać, serdeczny człowiek i zawsze pomocny. To właśnie w wychowanie młodzieży poświęcał najwięcej energii – mówił Jerzy Krzystolik, były piłkarz Pogoni i podopieczny Floriana Krygiera.

W czwartkowej uroczystości wzięła udział masa dzieciaków, która uczestniczyła w turnieju piłkarskim zorganizowanym przez SKSP „Portowcy”.

- Wyniki nie są najważniejsze. Ale życzę Wam, byście za kilkanaście lat zagrali na tym stadionie i poszli śladami np. Kamila Grosickiego czy Seby Kowalczyka – dodał Maciej Kasprzak z SKPS.

Florian Krygier był trenerem Pogoni z którą w 1958 r. po raz pierwszy w historii awansował do piłkarskiej elity w Polsce. Nie przegrał po drodze meczu. Później skupił się na pracy w roli trenera grup młodzieżowych, działacza, a gdy był już na emeryturze podejmował inicjatywy, by zapewnić Pogoni lepsze warunki do funkcjonowania. W 2004 r. jego imieniem nazwano stadion Pogoni. Zmarł 31 marca 2006 r. w wieku 99 lat.