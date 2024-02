Polski protest przeciwko planom niemieckiej rafinerii z rosyjskim udziałowcem

Rafineria PCK w Schwedt jest położona bezpośrednio przy granicy z Polską. Jak podaje portal biznesalert.pl, złożyła już wnioski do niemieckiego urzędu ds. ochrony środowiska, prosząc o specjalne pozwolenie na wzrost emisji dwutlenku siarki do 1000 µg na metr sześc. w okresie jednogodzinnym. Plany zwiększenia produkcji w rafinerii zaniepokoiły mieszkańców powiatu gryfińskiego. Nie ma się czemu dziwić. Zgoda na taki poziom zanieczyszczeń oznacza przekroczenie maksymalnych norm o... blisko 300 procent!

- W naszej grupie jest np. producent serów ekologicznych, który ma 200 owiec, 20 kóz, 10 krów mlecznych i który boi się wprost o swoje przedsiębiorstwo - mówi Frelichowski. - Bo tak wysokie emisje do atmosfery będą wracać do gleby w postaci kwaśnych deszczów i będą wpływać na jakość traw, na których wypasają się jego zwierzęta, co dalej będzie wpływać na jakość mleka i serów przez niego produkowanych.

- Jesteśmy zatrwożeni tą informacją (dotyczącą planowanego zwiększenia emisji SO2 - dop. red.), bo rafineria PCK Schwedt znajduje się zaledwie 10 km od naszych domostw! Emisje toksycznych substancji będą napływać do nas za każdym razem, kiedy wiatr zmieni kierunek. Tego nie da się przewidzieć, więc będziemy żyć w ciągłym zagrożeniu, lęku i stresie! - tłumaczą. I wzywają panią minister do „podjęcia zdecydowanych kroków w obronie naszej społeczności!”.

- Odrzucając spór polityczny na bok, będę również apelował do zachodniopomorskich parlamentarzystów, by wsparli protest inicjatywy „STOP Wzrostowi Emisji Zanieczyszczeń w PCK Schwedt” - zapewnił.

- Strona polska przystąpiła do postępowania i bierze w nim udział na prawach strony narażonej - twierdzi Jakub Troszyński z GDOŚ. - Uwagi strony polskiej co do zagadnień, jakie powinny zostać przeanalizowane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, zostały przekazane stronie niemieckiej 3 lutego 2020 r. Wspomniano w nich m.in. o konieczności dokonania oceny rozprzestrzeniania się emisji i immisji zanieczyszczeń do środowiska oraz o ujęciu w ocenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oddziaływań skumulowanych, zgodnie z dyspersją zanieczyszczeń z uwzględnieniem róży wiatrów. Kolejnym etapem postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko powinno być przekazanie stronie polskiej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, co, jak dotychczas, nie nastąpiło.

Jak się okazuje, jeszcze nie wiadomo, czy „problem dotyczy planowanego przedsięwzięcia, czy też emisji jako takiej”. W związku z tym GDOŚ zwrócił się w ostatnich dniach do niemieckiego Punktu Kontaktowego ds. Konwencji z Espoo oraz do Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Brandenburgii z pytaniem, czy pojawiające się w prasie doniesienia o emisji z zakładu w Schwedt mają związek z postępowaniem transgranicznym dla jego rozbudowy, o którym Polska była powiadomiona w trybie Konwencji z Espoo w listopadzie 2019 r.