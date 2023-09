Polonia ma pewne kłopoty. Czy Pogoń II potrafi je wykorzystać i awansować?

Trzecioligowe rezerwy Pogoni wiosną tego roku po raz drugi wygrały regionalne rozgrywki i znów mają szansę zaistnieć w fazie krajowej. Jej pierwszym rywalem będzie Polonia Bytom.

Przed rokiem ta przygoda zakończyła się na pierwszej przeszkodzie. Do Szczecina przyjechał pierwszoligowy GKS Katowice i wygrał 2:0. Czy w czwartek może być lepiej? Może. Rywalem będzie Polonia Bytom, która jest beniaminkiem II ligi. Ślązacy sezon rozpoczęli od niespodziewanej wygranej w Kołobrzegu, ale teraz mają bilans 2 zwycięstw, 3 remisów i 5 porażek. Daje im to 9 punktów i przedostatnią pozycję w tabeli. W klubie jest duże ciśnienie i we wtorek doszło do zmiany trenera. Adama Burka zastąpił Łukasz Tomczyk.

Pogoń II przystąpi do meczu raczej bez wzmocnień z „jedynki” (bo to zablokowałoby później zawodnikom występy w pierwszym zespole) i bez Huberta Turskiego, który profilaktycznie musiał wstrzymać się z treningami oraz Antoniego Klukowskiego. Junior wyleciał na mecze reprezentacji Kanady. Z rezerwami trenuje już Dante Stipica (do niedawna bramkarz pierwszego zespołu), ale wciąż nie jest zdolny do gry.

Mecz Pogoń II - Polonia Bytom rozpocznie się o godz. 17 na boisku nr 3.