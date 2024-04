Polityk PiS podejrzewa duchownego o rozbicie rodziny. Ksiądz idzie do sądu

Sprawę opisała Gazeta Wyborcza. Według relacji dziennikarza, działacz PiS wynajął prywatnego detektywa, gdy zaczął podejrzewać żonę, że zdradza go z duchownym.

Dlaczego ksiądz oskarża rodziców polityka? Gdyż pewnego dnia nagrał ich w prywatnej rozmowie, gdy mieli do niego pretensje o rozbijanie rodziny ich syna. Z informacji GW wynika, że duchowny miał prowokować starszych państwa do wypowiedzi.

- To wszystko bardzo zmartwiło głęboko wierzących rodziców mężczyzny zarzucającego żonie zdradę z księdzem. Nie bacząc na to, że chodzi o osobę duchowną, która powinna przestrzegać celibatu, zaczęli o księdzu publicznie źle mówić. Sprawa się rozniosła, budząc zgorszenie. Do księdza dotarło, co mówią na jego temat rodzice rozwodzącego się mężczyzny, więc kiedy ich spotkał, włączył nagrywanie w telefonie komórkowym. Widzieliśmy powstałe w ten sposób nagranie. Ksiądz wyraźnie prowokuje dwójkę starszych ludzi, tak jakby chciał wywołać ich nerwową reakcję. W końcu uzyskuje pożądany efekt, bo emeryt w niewybrednych słowach mówi, co sądzi o zachowaniu księdza, rozbiciu rodziny i jego wątpliwej moralności i rozbuchanej chuci. Padają przekleństwa. Ksiądz nie ukrywa raczej swoich intencji, bo na nagraniu słychać wyraźnie jak mówi, że "będzie fajny filmik" i kilkanaście razy zwraca się do starszego pana słowem: "dawaj!", zachęcając go do słownego ataku - pisze Gazeta Wyborcza.