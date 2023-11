Policja zatrzymała sprawcę włamania do Urzędu Miejskiego w Chociwlu

"Uwaga! Ważna informacja. Z powodu włamania do Urzędu Miejskiego w Chociwlu, urząd jest zamknięty! Za utrudnienia przepraszamy". Taką informację mogli 20 października przeczytać mieszkańcy Chociwla na stronie internetowej ich gminy. Już wiadomo, kto się wtedy włamał do urzędu. Policja ustaliła sprawcę - jest tymczasowo aresztowany.

- Sąd Rejonowy w Stargardzie w całości uwzględnił nasz wniosek - potwierdza prok. Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Przypomnijmy, że do włamania do Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej w Chociwlu (pow. stargardzki) doszło w nocy z 19 na 20 października. Ślady zauważono rano, kiedy urzędnicy przyszli do pracy. Natychmiast wezwano policję, która zdecydowała, by opróżnić budynek - w obawie przed zatarciem śladów przez pracowników. Na miejscu działała grupa dochodzeniowo-śledcza policji zbierając dowody, przesłuchując świadków i ustalając okoliczności zdarzenia (wezwano też m.in. przewodnika z psem).