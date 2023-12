Polacy lubią spotykać się z przyjaciółmi, ale najchętniej we własnym domu

Polacy uważani są za niezwykle gościnny naród. Jak to jednak wygląda w praktyce i czy preferencje naszych rodaków bardzo odbiegają od zachowania mieszkańców innych europejskich krajów? Wynikami badań na tern temat pochwalili się eksperci Freenow wraz z agencją badawczą Kantar.

Co się okazało? Zdecydowana większość Polaków chętnie spotyka się ze znajomymi, ale ponad połowa preferuje zapraszanie gości do siebie, by wspólnie jeść i gotować. Pod tym względem jesteśmy na czele listy.

Choć jesteśmy europejskimi liderami spotkań w domu, nie oznacza to bynajmniej, że stronimy od wyjść na miasto 40 proc. Polaków lubi wychodzić do restauracji, barów czy kawiarni (każde z tych miejsc wskazane zostało przez 40-43 proc. badanych), choć w tym ostatnim przypadku Grecy biją nas na głowę. Dla ponad 70 proc. z nich to właśnie kawa jest najlepszym pretekstem do spotkania ze znajomymi. Z kolei Włosi czy Austriacy wolą wybrać się z przyjaciółmi do restauracji, a Hiszpanie zdecydowanie najczęściej wychodzą do baru na drinka (aż 71 proc.). Co ciekawe, zarówno mieszkańcy Hiszpanii, jak i naszego kraju, są europejskimi liderami, jeśli chodzi o próbowanie ze znajomymi nowych aktywności, w tym zajęć sportowych i artystycznych. Takie formy spędzania czasu wybiera 1 na 4 ankietowanych.