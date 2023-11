Pogoń ze Stalą, pucharowy hit i koszykarze bez przerwy [PLAN SPORTOWEGO WEEKENDU]

PKO Ekstraklasa

Pogoń potrzebuje wygranej, by utrzymać się w ligowej czołówce, nie tracić punktów w walce o podium. To, co zespół miał stracić - stracił w sierpniu i wrześniu (seria czterech porażek z rzędu), więc generalnie teraz wciąż nadrabia dystans. Stal Mielec to zespół niewygodny, skoncentrowany na defensywie, ale potrafiący dobrze kontrować, a zarazem wykorzystywać stałe fragmenty gry.

Piłka nożna kobiet

Jesień ligowa zakończona, ale ostatnim akcentem roku będą pucharowe mecze. Pogoń Szczecin nie miała szczęścia w losowaniu, bo w 1/16 finału trafiła na aktualnego mistrza Polski GKS Katowice. Będzie to hit, bo zagrają dwa najlepsze zespoły jesieni. Pogoń wygrała w lidze z GKS 1:0, a teraz czas na mały rewanż w Katowicach. Początek sobotniego meczu o godz. 13.

Piłka nożna mężczyzn

III liga. Zespoły zakończyły już I rundę rozgrywek, ale w weekend rozegrają pierwszą kolejkę z rundy rewanżowej i na tym zakończą jesień. Świt Szczecin prowadzi w tabeli, ale ma już tylko pięć punktów przewagi nad Elaną Toruń, a w sobotę o godz. 13 zagra na wyjeździe z nieobliczalnym Sokołem Kleczew. O tej samej porze Błękitni Stargard podejmą Elanę. Faworytem nie są, ale stać ich na niespodziankę. Vineta Wolin w sobotę o godz. 12 miała podjąć Noteć Czarnków, ale ze względu na zły stan boiska i trudne warunki pogodowe mecz przełożono na kwiecień. Flota Świnoujście lubi grać na wyjazdach i w sobotę o godz. 12 powalczy o punkty na boisku Pogoni Nowe Skalmierzyce. 18. kolejkę zakończy spotkanie Pogoni II Szczecin, która ugości w niedzielę o godz. 13 Cartusię Kartuzy.