Pogoń Szczecin z dużą stratą finansową za sezon 2022/23. Prezes Jarosław Mroczek: Za rok będzie dużo lepiej

Co się złożyło na tę stratę: brak dużego transferu – 12 mln, brak sponsora strategicznego – 5 mln, inaczej zaksięgowane wpływy z LKE – 2,5 mln, utrata 3 mln za 3. miejsce w lidze, koszty inwestycji na nowym stadionie – ok. 2 mln, słabsze miejsce w klasyfikacji Pro Junior System – ok. 1 mln.

- Oszczędzamy tam, gdzie możemy, ale nie tracimy na jakości. Przykładem jest np. praca naszych specjalistów od stanu boisk – mówił prezes Mroczek. - Prowadziliśmy wiele rozmów z osobami, które chciały wykupić akcje, ale przerwały rozmowy. Widzimy, że ten temat znów ruszył. Nie sądzę, by znów powtórzył się taki wynik końcowy w bilansie. On będzie pozytywny.

- Planem minimum jest 3. miejsce w tabeli. Wierzymy w to. Gramy też w Pucharze Polski i też mamy swoje marzenia. Uważam, że drużyna ma bardzo dobrym skład. Może nie dał tego, co oczekiwaliśmy, ale wprowadzone pomysły przyniosą dobry efekt na drugą część sezonu. Bezwzględnie wciąż ufam w pracę trenera Gustafssona oraz dyrektora sportowego Darka Adamczuka. Wierzę, że będziemy grać lepiej i awansujemy w tabeli, przełoży się też to na frekwencję w Szczecinie, a to oznacza większe wpływy z biletów, co jest znaczącą pulą wpływów do budżetu.

O ewentualnych transferach klub milczy. W planach jest strata jednego zawodnika, a nie ma planów, by ściągać kogoś z nazwiskiem. Więcej szans mają dostać młodzi zawodnicy.