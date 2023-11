Pogoń Szczecin w sobotę rozpocznie sprzedaż karnetów na wiosnę

- Karnet będzie można zakupić również na raty, poprzez operatora płatności online PayU. Usługa będzie możliwa do realizacji na etapie zakupu, po wybraniu tej metody płatności. Ta opcja jest w całości obsługiwana przez PayU i na zasadach przyjętych przez dostawcę usług płatności internetowych – informuje klub.

- Nabycie karnetu jest równoznaczne z dodatkowymi przywilejami. To m.in. rabat na ewentualne mecze Fortuna Pucharu Polski, pierwszeństwo przy zakupie biletów na pucharowe mecze, pierwszeństwo zakupu miejsca parkingowego, opcja zmiany krzesełka przed każdym meczem czy też szybkie bramki do wejścia na trybuny, dedykowane wyłącznie posiadaczom karnetów – zachęca Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni.

Nabywając teraz karnet – fani zyskują dodatkowy 5-procentowy upust na karnet na jesień 2024, dostają 10-procentowy rabat na zakupy w Fanshopie oraz mają dostęp do tzw. "niezwykłych przeżyć na stadionie".

Sprzedaż karnetów będzie odbywała się w dwóch turach. I etap ruszy 25 listopada i potrwa do 10 grudnia. Ten etap dedykowany jest stałym karnetowiczom. Drugi etap rozpocznie się 4 grudnia i potrwa do 31 stycznia. To już sprzedaż otwarta dla wszystkich kibiców.

Bilety na Puchar Polski

A już w piątek, 24 listopada, o godz. 12 Pogoń uruchomi I etap sprzedaży biletów na mecz 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze (5 grudnia, godz. 18).

I etap jest dla karnetowiczów z jesieni 2023 oraz „krzesełkowiczów", czyli osób, które poprzez udział w akcji "W Pogoni za stadionem" nabyły prawo pierwszeństwa zakupu biletów na mecze Dumy Pomorza. Ten etap potrwa do niedzieli, a otwarta sprzedaż rozpocznie się w poniedziałek.

Osoby posiadające karnet "Jesień 2023" są uprawnione do nabycia biletu na domowe mecze Pucharu Polski z 15 % rabatem. Karnetowicz ma możliwość zakupu do pięciu biletów na mecze pucharowe w jednej transakcji.