Pogoń Szczecin rozpocznie we Wrocławiu wiosnę 2024. Celem jest sukces

Przed Pogonią rywalizacja w PKO Ekstraklasie oraz walka o Puchar Polski. O co będą grać Portowcy wiosną? Przedstawimy to w kilku, krótkich punktach.

Po pierwsze - Pogoń nie może sobie pozwolić na tzw. sezon przejściowy, bez sukcesów, ale z okazją np. do ogrania młodych graczy. Nie może, bo to oznacza mniejsze wpływy do budżetu klubu, a poprzedni sezon zakończył się dużą stratą. Po drugie - od trzech lat Portowcy są w ligowej czołówce i już ostatni sezon zakończyli poza podium, ale z awansem do europejskiego pucharu. To dodatkowa premia finansowa. Teraz też jest to plan minimum, a Pogoń ma dwie ku temu okazje: w rozgrywkach ligowych bądź Pucharze Polski. Po trzecie - kadra Pogoni starzeje się i to może być ostatni moment, by coś jeszcze z niej wycisnąć przed rozpoczęciem stopniowej przebudowy. Po czwarte - kadra zespołu może i wąska, ale pozostało w niej 13-15 zawodników, którzy mają doświadczenie i umiejętności. Jeśli drużynę będą omijały kontuzje czy kartki, a sztab będzie spokojnie rotował składem - powinno wystarczyć.

Po piąte - Pogoń gra najofensywniej w kraju i ma dobrą obronę. Jeśli zimą wyuczyła się boiskowego cwaniactwa, wyrachowania ciężko jej będzie urwać punkty. Po szóste - sprzyjać jej będzie terminarz. Z czołówką zagra na wyjeździe, a rywale u siebie muszą się otworzyć, co ułatwi grę. Reasumując - Pogoń zagra o sukces (zdobycie Pucharu Polski bądź minimum 4. miejsce w lidze z awansem do Ligi Konferencji), ale pesymistów nie brakuje, bo ryzyko „wywrotki” jest spore.

Terminarz wiosny Portowców

20. kolejka: Śląsk Wrocław - Pogoń (niedziela, godz. 17.30)

21. kolejka: Radomiak Radom - Pogoń (16 lutego, godz. 18)

22. kolejka: Pogoń - ŁKS Łódź (23 lutego, godz. 20.30)

1/4 Pucharu Polski: Lech Poznań - Pogoń (27 lutego, godz. 20.30)

23. kolejka: Legia Warszawa - Pogoń (2 marca, godz. 20)

24. kolejka: Pogoń - Zagłębie Lubin (10 marca, godz. 15)

25. kolejka: Korona Kielce - Pogoń (16/17 marca)

26. kolejka: Pogoń - Cracovia Kraków (30 marca)

1/2 Pucharu Polski: półfinały - 3 kwietnia

27. kolejka: Lech - Pogoń (6/7 kwietnia)

28. kolejka: Pogoń - Ruch Chorzów (13/14 kwietnia)

29. kolejka: Pogoń - Piast Gliwice (20/21 kwietnia)

30. kolejka: Jagiellonia Białystok - Pogoń (27/28 kwietnia)

Finał Pucharu Polski : 2 maja - PGE Stadion Narodowy

31. kolejka: Pogoń - Puszcza Niepołomice (4/5 maja)

32. kolejka: Raków Częstochowa - Pogoń (11/12 maja)

33. kolejka: Stal Mielec - Pogoń (18/19 maja)

34. kolejka: Pogoń - Górnik Zabrze (25/26 maja)

Dokładne terminy półfinałów PP oraz kolejek ligowych 25-34 będą ustalane wiosną.

Zmiany kadrowe i skład drużyny na wiosnę 2024

19 grudnia Pogoń oficjalnie przedstawiła swoją sytuację finansową. Przyznała się do długów, ale kibice wciąż liczyli na transfery.

Działacze Pogoni podczas konferencji prasowej przyznali, że sezon 2022/23 zakończył się 27-milionową stratą i na głośne transfery do klubu nie ma co liczyć, ale też uspokajali i sygnalizowali, że coś może się wydarzyć. Uzależnione to było od zysków ze sprzedaży, a Pogoń była przygotowana na odejście Wahana Biczachczjana, Linusa Wahlqvista czy nawet Efthymiosa Koulourisa. Dobrych ofert nie było, więc klub nie szukał następców. Poprzedniej zimy Pogoń wzmocniła się trzema obcokrajowcami do obrony, a teraz nie sprowadziła nawet jednego nowego zawodnika. Sprzedała lub wypożyczyła za to piłkarzy z ławki rezerwowej: Mariusza Fornalczyka (Korona Kielce), Pawła Stolarskiego (Motor Lublin), Yadegara Rostamiego (ŁKS Łódź), Stanisława Wawrzynowicza (Kotwica) czy Dante Stipicę (Ruch Chorzów).

TRENER Jens Gustafsson

Szwed pracuje w Pogoni już 1,5 roku i potrzebuje sukcesu. Ostatnie tygodnie to sporo doniesień o tym, że Jens Gustafsson nie poprowadzi wiosną Portowców, bo obejmie funkcję selekcjonera szwedzkiej reprezentacji. Szwedzi opiekuna kadry nie mają od listopada i wciąż go szukają. Kandydatura Gustafssona na początku mogła budzić zdziwienie, ale rosła z każdym tygodniem (co związane było z fiaskiem rozmów z innymi kandydatami). Decyzja jeszcze nie zapadła, ale Gustafsson koncentruje się na pracy w Pogoni.

Szczecińscy kibice już go żegnali i odsyłali promem do ojczyzny, dawali drugą szansę, a później mocno irytowali się jesiennymi wpadkami. Klub zatrzymał trenera, ale jak na koniec sezonu 2023/24 nie będzie sukcesu, to ta współpraca raczej dobiegnie końca. Sztab trenerski Pogoni: Jens Gustafsson (I trener), Vitor Gazimba (trener asystent), Robert Kolendowicz (asystent trenera), Andrzej Krzyształowicz (trener bramkarzy), Rafał Buryta i Piotr Szumiło (trenerzy przygotowania fizycznego), Marcin Kochanowski i Tomasz Krzywonos (trenerzy analitycy), Łukasz Rosiński (analityk motoryczny), Bartosz Paprota, Mariusz Pietrzak, Michał Chmielnicki, Jędrzej Marczewski i Maciej Mościbroda (lekarze) Przemysław Tokarek (koordynator zespołu fizjoterapeutów), Konrad Lisowicz, Marcin Mińko i Łukasz Dłużniewski (fizjoterapeuci), Daniel Strzelecki (kierownik drużyny), Maciej Sołtykiewicz (kit manager), Mateusz Ziętek (asystent I zespołu), Wojciech Zep (dietetyk).

GWIAZDA ZESPOŁU Efthymios Koulouris

27-letni napastnik bardzo dobrze rozpoczął przygodę w Pogoni, ale teraz musi pokazać coś więcej.

Koulouris miał tzw. wejście smoka, ale takiej dyspozycji strzeleckiej nie utrzymał. Mimo to z jego jesiennego dorobku można być zadowolonym - 25 występów, 12 zdobytych bramek. Ten dorobek powinien być lepszy o 3-4 trafienia, bo Grek marnował sytuacje, których nie powinien marnować. Ale to nie jest sęp pola karnego, zawodnik, który tylko czeka na podania kolegów. Koulouris imponował jesienią zaangażowaniem boiskowym, pracą w środku pola, przy rozgrywaniu akcji na swojej połowie, które później potrafił finalizować. Wiosną musi wejść na jeszcze wyższy poziom - przede wszystkim skuteczności, bo przy ofensywnym stylu drużyny będzie to szalenie potrzebne. W sparingach pokazał, że może.

