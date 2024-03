Pogoń Szczecin próbuje uniknąć kary za brak minut młodzieżowców w lidze

Kluby PKO Ekstraklasy nie muszą wystawiać w każdym meczu do gry młodzieżowca (rocznik 2002 lub młodsi), ale obowiązują limity minut. Kto ich nie wypełni, musi się liczyć z karą finansową. W poprzednim sezonie taką karę miał zapłacić Raków Częstochowa, który postawił na sukces w lidze.

Każdy klub ma limit 3000 minut dla młodzieżowca. Jeśli tyle zagrają młodzi, klub nie będzie płacić. Jeśli młodzi zagrają w zespołach: do 999 minut, to kluby zapłacą 3 mln zł kary, 1000-1999 minut - 2 mln zł, 2000-2499 - 1 mln zł, 2500-2999 - 500 tys. zł.

Pogoń sezon 2023/24 rozpoczęła dobrze, bo trener Jens Gustafsson chętnie stawiał na Mateusza Łęgowskiego i Marcela Wędrychowskiego. W sierpniu pierwszy został wytransferowany do Włoch, a drugi doznał kontuzji. Był pomysł, by postawić na Bartosza Klebaniuka w bramce, ale to się nie sprawdziło i przez większość jesieni Pogoń punktowała na mizernym poziomie. Wiosną sytuacja się zmieniła. Już przed pierwszym meczem ze Śląskiem Gustafsson zasygnalizował, że na młodzieżowca będzie stawiał, bo takie są ustalenia z klubem. I generalnie jest w tym konsekwentny. Po meczu z Zagłębiem (24 kolejki, 10 do końca) Pogoń ma wypełniony limit na poziomie 1568 minut. To oznacza, że jeśli nic by się już nie zmieniło, to Pogoń zapłaciłaby 2 mln zł.